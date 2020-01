De virada, Benfica vence Rio Ave e avança às semifinais da Taça de Portugal

EFE Aris Serefovic, que veio do banco de reservas, foi decisivo, marcou dois gols e garantiu a classificação



O Benfica sofreu, mas conseguiu vencer o Rio Ave nesta terça-feira, de virada, por 3 a 2, e se classificar para as semifinais da Taça de Portugal.

O Rio Ave saiu na frente do placar aos 4 minutos do primeiro tempo com gol do brasileiro Lucas Piazon, ex-São Paulo, mas as ‘Águias’ empataram aos 13 com Franco Cervi, em lance que precisou ser confirmado pelo VAR.

Antes do intervalo, o Rio Ave fez o segundo no jogo graças ao iraniano Mehdi Taremi. No segundo tempo, porém, Aris Serefovic, que veio do banco de reservas, foi decisivo, marcou dois gols e garantiu a classificação.

O Porto também avançou às semifinais da Taça de Portugal ao bater o Póvoa de Varzim por 2 a 1. O brasileiro Tiquinho Soares e Iván Marcano fizeram os gols dos ‘Dragões’. Hugo Gomes descontou.

Os outros semifinalistas serão conhecidos amanhã. O Paços de Ferreira recebe o Famalicão e o Viseu encara o Canelas.