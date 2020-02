Dembélé, do Barcelona, será operado no dia 11 de fevereiro na Finlândia

Reprodução / Twitter / FC Barcelona Dembélé será operado na semana que vem



O Barcelona emitiu uma nota, na manhã desta quinta-feira (6), informando que o atacante Ousmane Dembélé será operado no dia 11 de fevereiro na Finlândia. Sofrendo com lesões no time catalão, o francês foi diagnosticado com ruptura no tendão femoral da coxa direita e não tem prazo para voltar aos gramados.

Dembélé será operado pelo doutor Sakari Orava, profissional especializado em lesões musculares e que já atendeu grandes estrelas do esporte mundial. O médico, inclusive, realizou um procedimento com o ponta há dois anos, quando o jogador sofreu contusão parecida.

Precisando a sua quarta lesão na temporada, Dembélé atuou em apenas 9 jogos até o momento, marcando um gol.

Fora de combate, Dembélé será mais um desfalque do Barcelona nas oitavas da Champions League, diante do Napoi. Além dele, Suárez não estará em campo nas partidas contra os italianos.