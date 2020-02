Dembélé para por 6 meses, perde temporada no Barcelona e fica fora de Eurocopa

Reprodução/Barcelona Dembélé vai ficar fora dos gramados por 6 meses



O Barcelona informou, na tarde desta terça-feira (11), que o atacante Ousmane Dembélé foi operado com sucesso. O francês, entretanto, precisará ficar fora dos gramados por seis meses após a cirurgia no tendão proximal do bíceps femoral da coxa direita e não voltará a tempo de continuar disputando a temporada 2019/20.

Dembélé já estava fora de combate devido a uma lesão na região. Com a ruptura do tendão, o jogador precisou passar por cirurgia e escolheu o Dr. Lasse Lempainen para fazer o procedimento, que aconteceu na manhã de hoje, na Finlândia.

Além de perder a reta final do Campeonato Espanhol e o mata-mata da Champions League, Dembélé também não poderá ser convocado pela seleção francesa para a Eurocopa, que começa em junho.

Por conta de outras contusões, Dembélé praticamente não atuou pelo time catalão nesta temporada. Ao todo, foram apenas 9 partidas, com 1 gol marcado e nenhuma assistência feita.

Contratado em agosto de 2017, Dembélé custou ao Barça 105 milhões de euros (na época, quase R$ 400 milhões). O francês, entretanto, sofreu com diversas lesões e ainda não emplacou no Camp Nou.