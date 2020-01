Depois de voltar ao Brasil, Rafinha abre as portas ao Bayern: ‘Se precisar, podem me chamar’

Bayern/ Divulgação Rafinha fez 3º gol do Bayern



Rafinha deixou o Bayern de Munique no meio do ano passado e se transferiu para o Flamengo. Em meia temporada no Rubro-Negro, o lateral-direito foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Porém, parece ainda ter uma pontinha de saudade dos Bávaros.

Em entrevista ao alemão SportBild, Rafinha deixou as portas abertas para uma eventual volta ao clube de Munique.

“Eu estou feliz no Brasil, mas meu coração bate pelo Bayern de Munique. Se o Bayern precisar de ajuda, podem me chamar”, afirmou o jogador.

Rafinha atuou pelo Bayern de Munique entre 2011 e 2019. Foram 226 partidas pelos Bávaros e seis gols. O lateral-direito venceu sete Bundesligas e foi campeão da Champions League uma vez.