Depois do Bragantino, Red Bull foca em comprar clube da 1ª divisão de Portugal, diz TV

Reprodução

A Red Bull continua com seu projeto de expansão e já pensa em adquirir um novo clube. Depois de comprar o Bragantino, agora a empresa tem como alvo o Clube Desportivo das Aves, da primeira divisão de Portugal.

Segundo o site do canal português Santo Tirso TV, “a marca de bebidas tem um projeto ambicioso para o clube, como, aliás tem em todas as suas equipes esportivas”. A emissora vai além e afirma que os atuais donos do clube e a empresa possuem um “desentendimento” por 1 milhão de euros.

Outro fator que não fez com que a compra fosse finalizada é o fato da marca desejar mudar o escudo da equipe, como acontece em todas as suas franquias. A empresa atualmente é dona de seis clubes de futebol: RB Leipzig (Alemanha), New York Red Bulls (EUA), Red Bull Salzburg, FC Liefering (ambos na Áustria), Red Bull Brasil e Red Bull Bragantino (ambos do Brasil).