Desesperado para sair do Milan, Lucas Paquetá não é relacionado para jogo do Italiano

Milan/ Divulgação Lucas Paquetá está insatisfeito no Milan



Lucas Paquetá não foi convocado para a partida do Milan contra o Brescia, marcada para a próxima sexta-feira (24), fora de casa, pelo Campeonato Italiano. De acordo com o site “Tutto Sport”, ficar fora do confronto foi um pedido do próprio meio-campista, que está buscando um novo clube de maneira desesperada.

O brasileiro perdeu o status de titular com Stefano Poli, treinador do time, e está insatisfeito com a sua situação na Itália. Ontem, no entanto, o comandante tratou de colocar “panos quentes” no caso.

“É normal que ele queira jogar e que sente muito por não entrar em campo. Mas todos terão suas oportunidades se sempre derem o seu melhor todos os dias no treinamento. É importante que cada jogador enfrente situações difíceis com grande determinação, aguardando o momento e aproveitando ao máximo. Lucas deve ter a convicção de que é um jogador completo, mas pelas qualidades que possui, ele deve se tornar mais decisivo”, afirmou Poli.

Pouco utilizado, Lucas Paquetá soma apenas 15 partidas na temporada atual, com apenas uma assistência e nenhum gol marcado. O mau momento estaria preocupando o ex-flamenguista, que teme perder espaço na seleção brasileiro.

Contratado por 35 milhões de euros junto ao Rubro-Negro em 2019, Lucas Paquetá pode deixar o clube ainda nesta janela de transferências. Representantes do atleta estariam procurando interessados, enquanto dirigentes do Milan não gostariam de perder muito do valor investido.