Diego Costa marca, mas Atlético de Madrid só empata na volta ao Espanhol

No primeiro compromisso após a paralisação do Campeonato Espanhol pela pandemia do novo coronavírus, o Atlético de Madrid empatou em 1 a 1 com o Athletic Bilbao neste domingo (14), fora de casa, e perdeu a oportunidade de entrar na zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões.

O Atlético de Madrid soma 46 pontos e segue na sexta colocação. Desperdiçou, com o tropeço, a chance de assumir o quarto lugar, ao menos temporariamente, já que a Real Sociedad, que também tem 46 pontos, mas saldo de gols superior, ainda joga na rodada. O Athletic Bilbao é o décimo, com 38 pontos.

Considerando o desempenho na partida, o empate fora de casa, no San Mamés, foi até positivo para a equipe treinada pelo argentino Diego Simeone. O time madrilenho mostrou a mesma inconsistência de antes da paralisação do campeonato e chegou a ser dominado pelos donos da casa em alguns momentos.

Os gols saíram na primeira tempo, etapa mais movimentada, com chances para os dois lados. O Bilbao abriu o placar com o atacante Muniain, em bonito arremate colocado, aos 36 minutos. Dois minutos depois, Diego Costa bateu colocado na saída do goleiro e empatou a partida.

Na comemoração, o atacante brasileiro naturalizado espanhol exibiu a camisa com o nome de Veronica Torrecilla, jogadora do time feminino do Atlético de Madrid que foi submetida recentemente a uma cirurgia para remoção de um tumor no cérebro. Nas redes sociais, ela agradeceu o gesto. “Não tenho palavras, você é incrível. Obrigada, de coração”, escreveu.

O confronto também foi marcado por tributos às famílias das vítimas da Covid-19. Antes de a bola rolar, foi respeitado um minuto de silêncio, com todos os jogadores reunidos no centro do campo, e os capitães das duas equipes também deixaram flores nas arquibancadas em memória de todos que morreram pela doença.

