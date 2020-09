Diego Costa brinca sobre parceria com Suárez: ‘Um mordendo e o outro batendo’

“Não sei como uma equipe como o Barcelona o deixa sair, mas, para nós, foi muito bom”, acrescentou o atacante do Atlético de Madrid

Rodrigo Jiménez/EFE Diego Costa é substituído por Luis Suárez durante o jogo entre Atlético de Madrid e Granada, pelo Campeonato Espanhol



Autor do primeiro gol do Atlético de Madrid na temporada, durante a goleada sobre o Granada por 6 a 1 no último domingo, 27, pelo Campeonato Espanhol, o atacante Diego Costa comemorou a chegada do uruguaio Luis Suárez e brincou a respeito do espírito de luta que marcar os dois jogadores. “Vamos estar aí, um mordendo e o outro batendo”, declarou o brasileiro naturalizado espanhol ao ser perguntado pela Movistar LaLiga sobre a parceria com o ex-jogador do Barcelona.

Diego Costa alfinetou o Barça, que, com a chegada do técnico Ronald Koeman, estava disposta a se desfazer de Luisito de graça. O clube blaugrana só exigiu uma bonificação em dinheiro depois que soube que o centroavante defenderia um rival. “Temos um jogador como Luis que, por sorte, saiu do Barça. Não sei como uma equipe como esta o deixa sair, mas para nós foi muito bom, nos dá muitos gols e agrega ao vestiário com seu espírito guerreiro, sua vontade de vencer e de conquistar títulos”, elogiou Diego Costa.

Suárez começou a partida no estádio Wanda Metropolitano no banco e entrou aos 25 minutos do segundo tempo. Em pouco mais de 20 minutos, deu passe para um gol, marcado por Llorente, e fez outros dois. “(Suárez) Vai nos ajudar muito. Tomara que possamos brindar um título à torcida. Não vai ser fácil, temos que seguir jogo a jogo e ver se teremos sorte”, afirmou o sergipano, que, contudo, deixou claro que continuará competindo pela titularidade e a confiança do técnico Diego Simeone. “É importante que dentro do clube haja confiança e que entre nós haja uma concorrência limpa. Somos companheiros e tem que haver um bom ambiente no vestiário, mas é preciso competir”, ressaltou.

*Com informações do Estadão Conteúdo