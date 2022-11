Dinamarca: após drama na Eurocopa, Eriksen é convocado para a Copa do Mundo; veja lista

Técnico Kasper Hjulmand revelou apenas 21 dos 26 nomes nesta segunda; a Dinamarca está no Grupo D do Mundial com França, Tunísia e Austrália

EFE/EPA/Liselotte Sabroe Eriksen é um dos melhores nomes da Dinamarca



Faltando 13 dias para a Copa do Mundo, as seleções começam a divulgar os seus relacionados para a disputa no Catar. Além da seleção brasileira, a Dinamarca também divulgou (parte) da lista de convocados. O técnico Kasper Hjulmand revelou apenas 21 dos 26 nomes que defenderão a ‘Dinamáquina’. Com diversos nomes conhecidos dos amantes do futebol como o goleiro Kasper Schmeichel, do Nice, e Andreas Christensen, do Barcelona, o nome com mais destaque é Christian Eriksen, do Manchester United, que virou notícia no mundo no ano passado. Eriksen sofreu uma parada cardíaca em campo no jogo contra Bélgica, no dia 17 de junho, no segundo jogo da fase de grupos da Eurocopa. A imagem dos médicos o reanimando e o estádio Parken, em Copenhagem, em completo silêncio rodou o mundo. O capitão Kjaer chegou a ganhar um prêmio da Fifa por sua ajuda nos primeiros socorros do amigo. Após o susto, Eriksen precisou de uma cirurgia para colocar marca-passo no coração e continua jogando em alto nível. A Dinamarca está no Grupo D do Mundial com França, Austrália e Tunísia. Nas eliminatórias a seleção foi uma das melhores da competição europeia, terminando com 27 pontos (9 vitórias e uma derrota).

Confira abaixo a lista de jogadores convocados: