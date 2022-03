Dois jogadores de futebol morrem durante guerra entre Ucrânia e Rússia

A Fifpro (Federação Internacional de Futebolistas Profissionais) informou, na última terça-feira, 1º, que dois jogadores ucranianos morreram durante a invasão da Rússia. De acordo com a entidade, Vitalii Sapylo e Dmytro Martynenko, que defendiam Karpaty e FC Hostomel (clubes de divisões inferiores), respectivamente, estavam servindo seu país no conflito. “Nossos pensamentos estão com as famílias, amigos e companheiros de equipe dos jovens futebolistas ucranianos Vitalii Sapylo (21) e Dmytro Martynenko (25), as primeiras perdas relatadas do futebol nesta guerra. Que ambos descansem em paz”, comunicou a Fifpro, através de sua conta no Twitter.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.

May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr

— FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022