Dono do Watford diz que condições ainda não são ideais para volta do futebol

Andy Rain/EFE "Precisamos de um mês para ter uma preparação adequada", disse Pozo



Giampaolo Pozzo, dono do Watford, se mostrou contrário a volta do Campeonato Inglês. O empresário se posicionou após três jogadores do clube serem diagnosticados com a covid-19.

“As condições ainda não são adequadas. O vírus ainda está avançando rapidamente na Inglaterra, pelo menos em comparação com a Itália. Eles estão algumas semanas atrasados”, afirmou.

Segundo o Mundo Deportivo, Pozzo se mostrou surpreso com o planejamento para a retomada da temporada já no próximo mês. “No mínimo, precisamos de um mês para ter uma preparação adequada, como todos os anos antes do início da temporada. Enquanto formos muito cautelosos com o vírus, seremos descuidados com tudo o mais?”, disse.

O Campeonato Inglês foi suspenso em 19 de março por causa da pandemia, e com a reabertura gradual da Inglaterra, os dirigentes planejam reiniciar o torneio em 14 de junho. Ainda não há data confirmada para a volta dos jogos.