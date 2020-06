Após título do Bayern, Dortmund e Leipzig tropeçam no Campeonato Alemão

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Borussia perdeu para o Mainz por 2 a 0 em casa



O Bayern de Munique sagrou-se campeão do Alemão nesta terça-feira, 16, e seus principais perseguidores no campeonato, Borussia Dortmund e RB Leipzig, tropeçaram na conclusão da 32ª rodada.

Com dois gols sofridos no fim do jogo contra o Fortuma Dusseldorf, o Leipzig empatou em 2 a 2. O time havia aberto 2 a 0 com gols de Kevin Kampl e Timo Werner, aos 15 e aos 18 minutos, mas acabou sendo vazado aos 18 e aos 42, com Steven Skrzybski e Andre Hoffman.

Assim, o time se mantém na terceira posição, quatro pontos a frente do Borussia Mönchengladbach, quinto colocado e primeiro fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já o Dusseldorf é o antepenúltimo, com 29, e teria que disputar a repescagem para permanecer na elite do torneio.

Já o Borussia, segundo colocado com 66 pontos, teve desempenho ainda pior ao perder por 2 a 0 para o Mainz, em casa. Os visitantes chegaram aos 34 pontos, na 15ª colocação, ainda vivo na luta pela fuga do rebaixamento.

A rodada teve ainda a vitória do Bayer Leverkusem sobre o Colônia por 3 a 0, a derrota do Schalke 04 para o Eintracht Frankfurt por 2 a 1. O Augsburg também caiu, como mandante, por 3 a 1 para o Hoffenheim.

* Com Estadão Conteúdo