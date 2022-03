Dortmund vence o Mainz, se aproxima do Bayern e esquenta briga por título do Alemão 

Insistindo até o fim, o time aurinegro conseguiu o gol solitário da partida com Axel Witsel, que recebeu assistência de Reyna para marcar aos 42 minutos do segundo tempo

Reprodução/Twitter/@BVB Witsel festeja gol marcado pelo Dortmund contra o Mainz pelo Campeonato Alemão



