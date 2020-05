Douglas Costa lamenta sequência de lesões: ‘Tenho potencial para ser um dos melhores do mundo’

Divulgação Juventus FC Douglas Costa é atacante da Juventus



Douglas Costa, atualmente na Juventus, é um atacante que convive com lesões. Em três temporadas na “Velha Senhora”, o brasileiro frequentou muito o departamento médico e atuou em apenas 90 partidas com a camisa do time bianconero. Em texto publicado no “Player’s Tribune”, o jogador falou que poderia ser um dos melhores do mundo, caso não sofresse tanto com problemas físicos.

“Eu tenho potencial para ser um dos melhores do mundo, mas não consigo chegar lá por motivos que estão fora do meu alcance. Não consigo perceber de onde vêm tantas lesões, porque não consigo jogar de forma regular, e isso é algo que me magoa muito”, desabafou Douglas.

Aos 29 anos, Douglas Costa admite que já pensou em encerrar a carreira precocemente devido ao alto número de contusões que sofre desde o início de sua trajetória no futebol.

“Em alguns momentos, me questiono se sou capaz de jogar. Volto aos gramados e me lesiono outra vez… Mas depois, quando vejo o futebol na televisão, lembro da minha paixão e a vontade de jogar ao mais alto nível. É isso que me mantém motivado, não é dinheiro ou a fama”, comentou.

Revelado no Grêmio, Douglas Costa deixou o Brasil em 2010 rumo ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Depois de cinco anos no time ucraniano, ele foi adquirido pelo Bayern de Munique.

Em julho de 2017, ele foi emprestado pela Juventus por uma temporada. Após agradar os italianos, ele foi contratado em definitivo por cerca de 40 milhões de euros.

Na seleção brasileira, ele soma 31 partidas e 3 gols, tendo participado da campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia. Sua última convocação, no entanto, foi em dezembro daquele ano.