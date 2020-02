É hoje! Inter vai atrás de vaga nos grupos da Libertadores contra ‘fantasma’ Tolima

Reprodução/Internacional O Internacional empatou com o Tolima fora de casa



O Internacional receberá nesta quarta-feira (26), no Beira-Rio, o Deportes Tolima, da Colômbia, no último passo da caminhada rumo aos grupos da Taça Libertadores, fase em que pode acontecer o primeiro Gre-Nal da história da competição continental.

Na semana passada, no estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, o Colorado ficou no empate sem gols com o adversário. Com isso, só a vitória classifica os comandados pelo argentino Eduardo Coudet no tempo normal. Caso se repita o 0 a 0 em Porto Alegre, a vaga será definida nos pênaltis.

Qualquer empate com gols ou vitória, fará o Tolima se tornar o primeiro time na história da Libertadores a despachar dois brasileiros nas fases preliminares, já que eliminou o Corinthians, com Roberto Carlos, Ronaldo e sob o comando de Tite, em 2011.

Para espantar o fantasma colombiano, o Inter deverá repetir boa parte da escalação colocada em campo na partida de ida. Uma mudança provável é o retorno do veterano argentino Andrés D’Alessandro no lugar de Marcos Guilherme.

A principal dúvida de Coudet reside na lateral-esquerda, já que Moisés se recuperou bem de problema no tornozelo canhoto, sofrido na última quarta-feira. Caso a opção seja por preservar o jogador contratado recentemente pelo Bahia, Uenfel deve iniciar o duelo.

O volante Patrick e o atacante William Pottker, que foram liberados pelo departamento médico, foram relacionados pelo técnico e têm chances de começar sentados no banco de reservas.

O Tolima desembarcou em Porto Alegre nesta segunda-feira, sem que o técnico Hernán Torres tenha dado pistas nos últimos dias sobre o time que colocará em campo para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio.

Entre as especulações sobre a escalação da equipe colombiana, está uma mudança para fortalecer o setor de meio, que resultaria na saída de Andrey Estupiñán, que foi o jogador mais próximo do centroavante Francisco Rodríguez, para a entrada de um meia mais recuado, que poderia ser Daniel Cataño.

A equipe que avançar nesta série preliminar integrará o grupo E da Libertadores, que já tem Grêmio, Universidad Católica, do Chile, e América de Cáli, da Colômbia. Caso o Inter avance, os clássicos com o arquirrival seriam em 12 de março e 8 de abril.

Prováveis escalações:

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Bruno Fuchs, Cuesta e Moisés (ou Uendel); Musto, Edenílson, Rodrigo Lindoso e Boschilia; D’Alessandro e Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet.

Deportes Tolima: Montero; Castrillón, Quiñones, Moya e Banguero; Robles, Gordillo, Campaz e Albornoz; Estupiñan (ou Cataño) e Rodríguez. Técnico: Hernán Torres.

Árbitro: Guillermo Guerrero (Equador), auxiliado pelos compatriotas Christian Lescano e Ricardo Baren.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre.

*Com informações da EFE