Éder Militão sofre lesão e desfalcará Real Madrid por 4 meses

Diagnosticado com ruptura muscular na perna esquerda, o zagueiro da Seleção Brasileira só deve retornar em abril, o que lhe deixará com uma margem curta para recuperar o ritmo ideal antes da Copa do Mundo

THOMAS COEX / AFP Zagueiro Éder Militão sai de campo com auxílio após sofrer uma lesão durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid e Celta de Vigo



O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira (8) que o zagueiro brasileiro Éder Militão sofreu uma ruptura no bíceps femoral, após sentir dores na derrota do time merengue para o Celta de Vigo (2 a 0) na véspera, e ficará afastado por vários meses. Exames médicos revelaram que Militão teve uma “ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda com comprometimento do tendão proximal”, informou o clube em comunicado.

Segundo a imprensa espanhola, o período de recuperação será de três a quatro meses, portanto, o jogador de 27 anos deve retornar aos gramados entre março e abril do ano que vem, pouco antes da Copa do Mundo. Esta é a terceira vez que Militão vai ao departamento médico do Real Madrid nesta temporada.

Na primeira, teve uma contusão que o tirou do jogo contra o Kairat Almaty pela Liga dos Campeões no final de setembro. Depois, no dia 18 de novembro, sofreu uma ruptura no músculo adutor da coxa direita no amistoso entre Brasil e Tunísia.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Militão já sofreu lesões graves ao longo da carreira, incluindo duas rupturas de ligamentos no joelho, que o tiraram de mais de 20 jogos do Real Madrid nas últimas duas temporadas.

Parte médico de Militão. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 8, 2025

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert