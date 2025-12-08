Éder Militão sofre lesão e desfalcará Real Madrid por 4 meses
Diagnosticado com ruptura muscular na perna esquerda, o zagueiro da Seleção Brasileira só deve retornar em abril, o que lhe deixará com uma margem curta para recuperar o ritmo ideal antes da Copa do Mundo
O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira (8) que o zagueiro brasileiro Éder Militão sofreu uma ruptura no bíceps femoral, após sentir dores na derrota do time merengue para o Celta de Vigo (2 a 0) na véspera, e ficará afastado por vários meses. Exames médicos revelaram que Militão teve uma “ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda com comprometimento do tendão proximal”, informou o clube em comunicado.
Segundo a imprensa espanhola, o período de recuperação será de três a quatro meses, portanto, o jogador de 27 anos deve retornar aos gramados entre março e abril do ano que vem, pouco antes da Copa do Mundo. Esta é a terceira vez que Militão vai ao departamento médico do Real Madrid nesta temporada.
Na primeira, teve uma contusão que o tirou do jogo contra o Kairat Almaty pela Liga dos Campeões no final de setembro. Depois, no dia 18 de novembro, sofreu uma ruptura no músculo adutor da coxa direita no amistoso entre Brasil e Tunísia.
Militão já sofreu lesões graves ao longo da carreira, incluindo duas rupturas de ligamentos no joelho, que o tiraram de mais de 20 jogos do Real Madrid nas últimas duas temporadas.
