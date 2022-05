Eintracht Frankfurt e Rangers vencem e se enfrentam na final da Liga Europa

Os alemães voltaram a vencer o West Ham, enquanto os escoceses aplicaram uma virada sobre o RB Leipzig no placar agregado

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Eintracht Frankfurt se classificou para a final da Liga Europa 2021/2022



A Liga Europa 2021/2022 conheceu seus finalistas na tarde desta quinta-feira, 5. De um lado da chave, o Eintracht Frankfurt confirmou o favoritismo, voltou a vencer o West Ham e fez a festa de milhares de torcedores no Estádio Bank Park. Depois de ganhar em Londres por 2 a 1, os alemães ficaram com um jogador a mais desde o tempo e superaram os ingleses por 1 a 0, com gol de Rafael Borré. Já na outra semifinal, o Rangers venceu o RB Leipzig por 3 a 1, com tentos de Tavernier, Kamara e Lundstram – na partida de ida, os alemães haviam vencido por 1 a 0. Assim, Eintracht Frankfurt e Ranges fazem a grande decisão no dia 18 de maio, no Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, na Espanha.