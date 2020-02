Eintracht Frankfurt garante a última vaga nas oitavas da Liga Europa

EFE/EPA/ANDREAS SCHAAD O Eintracht Frankfurt está nas oitavas da Liga Europa



O Eintracht Frankfurt se tornou nesta sexta-feira (28) o último classificado às oitavas de final da Liga Europa, ao empatar com o Red Bull Salzburg, na Áustria, em 2 a 2, uma semana após a vitória por 4 a 1, na Alemanha.

A partida deveria ter acontecido ontem, mas foi adiada por causa de um pedido das autoridades locais, já que havia uma previsão de forte temporal na região da Red Bull Arena.

Hoje, os anfitriões estiveram duas vezes na frente do placar, com gols do lateral-esquerdo austríaco Andreas Ulmer e do zagueiro camaronês Jérôme Onguéné. Os visitantes, no entanto, buscaram a igualdade duas vezes com o atacante português André Silva.

O zagueiro André Ramalho, ex-Red Bull Brasil, foi o único brasileiro em campo, atuando como titular do Salzburg, que se despede da Liga Europa e das competições continentais nessa temporada.

O Eintracht Frankfurt, por sua vez, enfrentará na sequência da competição o Basel, da Suíça, conforme ficou definido em sorteio realizado pela manhã, na sede da Uefa.

*Com EFE