Ele voltou! Milan anuncia o retorno de Zlatan Ibrahimovic após sete anos

Reprodução Um dos atacantes mais populares da história, Zlatan Ibrahimovic tem 38 anos



Sete anos depois, Zlatan Ibrahimovic está de volta ao Milan. Nesta sexta-feira, o clube italiano anunciou a contratação do atacante sueco por meio de suas redes sociais.

Ibrahimovic tem 38 anos e assinará com a equipe rossonera na próxima quinta-feira, dia 2 de janeiro, após a realização de exames médicos.

O vínculo será válido até fim da atual temporada com opção de extensão por mais um ano.

De acordo com a imprensa italiana, o sueco ganhará 3,5 milhões de euros (R$ 15,8 milhões na cotação atual) em salários até o término do contrato, além de bônus.

Zlatan Ibrahimovic estava no Los Angeles Galaxy, clube pelo qual anotou 54 gols em 58 jogos.

Pelo Milan, o atacante atuou de 2010 a 2012, balançou as redes 56 vezes em 85 jogos e conquistou dois títulos: um do Campeonato Italiano e um da Supercopa.

Neste momento, com 17 rodadas disputadas, o time rossonero ocupa a 11ª colocação do Campeonato Italiano, com 21 pontos – 14 a menos que a Roma, quarta melhor posicionada, e 21 atrás da Internazionale, sua maior rival e atual líder da competição nacional.