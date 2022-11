Em despedida de Piqué, Barcelona vence Almería e assume liderança do Espanhol

O time de Xavi Hernández assumiu a liderança e chega aos 34 pontos, ficando com dois a mais que o Real Madrid

EFE/Toni Albir O Barcelona venceu o Almería pelo Campeonato Espanhol



O Barcelona não deu show, mas confirmou o favoritismo e venceu o Almería por 2 a 0, neste sábado, 5, no Camp Nou, em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. Depois de Robert Lewandowski desperdiçar uma penalidade, o time catalão voltou com mais ímpeto para o segundo tempo e marcou com Ousmane Dembélé e Frankie De Jong. A partida também ficou marcada pela despedida de Gerard Piqué, ídolo dos torcedores culés, que anunciou aposentadoria aos 35 anos. Para homenagear o histórico zagueiro, mais de 92 mil pessoas compareceram ao estádio e aplaudiram o jogador multicampeão. O time de Xavi Hernández, agora, assume a liderança e chega aos 34 pontos, ficando com dois a mais que o Real Madrid. Os madrilenos, entretanto, encaram o Rayo Vallecano neste domingo, 6.