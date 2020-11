Em dia inspirado de Ibra, Milan vence Udinese e continua líder do Italiano

Milan está invicto há 23 jogos, considerando as partidas das competições da temporada anterior e atravessa ótima fase

EFE/EPA/GABRIELE MENIS Ibrahimovic fez gol de meia bicicleta para o Milan e garantiu a liderança do time no Italiano



O roteiro do Milan no começo desta temporada do Campeonato Italiano se repetiu neste domingo: Ibrahimovic balançou as redes, desta vez com uma meia bicicleta, deu uma assistência e o time de Milão venceu outra vez. O triunfo, assegurado por 2 a 1 diante da Udinese, fora de casa, deixa a equipe confortável na liderança da competição. Invicto na liga italiana, com cinco vitórias e um empate, o Milan alcançou os 16 pontos, abriu quatro de vantagem para a vice-líder Atalanta e reforçou seu desejo de retomar o protagonismo e brigar pelo título do torneio nacional, que não conquista desde a temporada 2010/2011. Desde então, a Juventus construiu uma dinastia na Itália e faturou o troféu nove vezes consecutivas.

O Milan está invicto há 23 jogos, considerando as partidas das competições da temporada anterior e atravessa ótima fase. A Udinese, por sua vez, continua na zona de rebaixamento, na 18º colocação, e não consegue reagir. São cinco derrotas e apenas um triunfo em seis confrontos. Em Udine, o Milan não foi brilhante, mas manteve a consistência, conseguiu ser superior e se aproveitou da fragilidade da Udinese para vencer, mais uma vez liderado por Ibrahimovic. O astro sueco deu a assistência para o marfinense Franck Kessie abrir o placar aos 18 minutos.

Os anfitriões empataram em pênalti convertido pelo argentino Rodrigo De Paul no início da segunda etapa, mas Ibrahimovic reapareceu no fim do jogo para garantir a vitória milanista. O veterano centroavante de 39 anos ganhou a disputa coma a zaga na pequena área, acertou uma meia bicicleta aos 37 minutos e selou o triunfo. Ele chegou ao sétimo gol na liga italiana em quatro jogos e lidera a artilharia isoladamente.

*Com Estadão Conteúdo