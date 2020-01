Em jogo com 3 gols de brasileiros, Manchester City bate Everton pelo Inglês

EFE/EPA/PETER POWELL

O Manchester City superou nesta quarta-feira o Everton por 2 a 1, em casa, e se manteve um ponto atrás do Leicester, vice-líder do Campeonato Inglês, em partida que teve todos os gols anotados por jogadores brasileiros.

No Etihad Stadium, o placar só foi movimentado no segundo tempo, com o atacante Gabriel Jesus marcando para os anfitriões aos 6 minutos. Pouco depois, aos 13, o ex-Palmeiras voltou a deixar sua marca. Mais tarde, aos 26, o atacante Richarlison, ex-Fluminense, descontou.

Os ‘Citizens’ até balançaram a rede na etapa inicial, com o meia inglês Phil Foden, no entanto, o lance foi anulado pelo árbitro Andre Marriner, após consulta ao VAR.

Além de Gabriel Jesus, o Manchester City contou com o volante Fernandinho, mais uma vez escalado como zagueiro – o goleiro Ederson voltou a ficar fora, por suspensão. O Everton, por sua vez, não pôde contar mais uma vez com o meia-atacante Bernard, que se recupera de lesão.

Com a vitória de hoje, os comandados pelo espanhol Josep Guardiola chegaram aos 44 pontos, um a menos que o Leicester, que venceu mais cedo o Newcastle por 3 a 0, fora de casa; e 11 distante do Liverpool, que receberá amanhã o Sheffield United.

O Everton, do técnico italiano Carlo Ancelotti, está na décima colocação, provisoriamente, com 25 pontos.

Ainda nesta quarta-feira, o West Ham também contou com gol brasileiro, na goleada sobre o Bournemouth por 4 a 0, em Londres. O meia Felipe Anderson, ex-Santos, deu números finais ao marcador, aos 21 minutos do segundo tempo.

Antes dele, o meia inglês Mark Noble marcou duas vezes, e o atacante francês Sébastien Haller em uma oportunidade, resultado que tirou os ‘Hammers’ da zona de rebaixamento e empurrou, justamente, o adversário derrotado no Estádio Olímpico.

O Norwich, último na tabela, até saiu na frente, mas cedeu empate ao Crystal Palace em 1 a 1. O meia inglês Todd Cantwell abriu o placar para os Canários, que jogaram em casa, aos 4 minutos do primeiro tempo, mas o atacante inglês Connor Wickham igualou aos 40 do segundo.

*Com informações da EFE