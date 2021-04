Em jogo com duas viradas, Manchester United goleia a Roma na semifinal da Liga Europa

Time inglês fez 6 a 2 na equipe italiana e está com um pé na final do dia 26 de maio; Villarreal venceu o Arsenal por 2 a 1

Reprodução/ Twitter UEFA Europa League Cavani marcou duas vezes e sofreu um pênalti



As semifinais da Liga Europa começaram nesta quinta-feira, 29, e um dos encontros foi um jogaço. O Manchester United recebeu a Roma no Old Trafford e venceu por 6 a 2, tendo saído na frente, levado a virada e buscado novamente o placar. O resultado coloca a equipe inglesa com um pé na final do torneio que será disputada no dia 26 de maio na Arena Gdansk, na Polônia. Com a bola rolando, aos nove minutos, Bruno Fernandes abriu o marcador. Aos 15, Pellegrini igualou de pênalti depois de Pogba colocar a mão na bola. Em lance de contra-ataque bem construído, Dzeko fez o segundo dos italianos e virou o placar. O primeiro tempo teve um fato curioso: três atletas da Roma precisaram ser substituídos e a equipe queimou todas as possibilidades de paralisação para substituição no segundo tempo.

Na volta do intervalo, Edinson Cavani brilhou. Aos 48 ele recebeu na grande área e, em chute forte, acertou o ângulo do goleiro Mirante. Aos 64, o uruguaio apareceu de novo e recolocou os Red Devils em vantagem no placar com 3 a 2. Cinco minutos depois, o próprio Cavani sofreu um pênalti duvidoso, Bruno Fernandes foi para a cobrança e converteu. Aos 30, Pogba também marcou e Greenwood, que entrou no decorrer do jogo, fechou a conta em 6 a 2. O jogo de volta será na próxima quinta-feira, dia 06, às 16h (horário de Brasília), na Itália.

Villarreal vence Arsenal por 2 a 1

Em um jogo com duas expulsões (uma para cada lado), o Villarreal levou a melhor e venceu o Arsenal, em casa, por 2 a 1. Quem abriu o placar foi Trigueiros logo aos cinco minutos de jogo. Raúl Albiol ampliou aos 29 do primeiro tempo. Na etapa final, Pépé diminuiu para os ingleses em cobrança de pênalti. Ceballos e Capoue foram os avermelhados do jogo. A derrota, no entanto, não é de todo ruim para o Arsenal, já que gol fora vale como desempate na Liga Europa. A partida de volta será na próxima quinta-feira, dia 06, às 16h.