Em jogo de 7 gols, Leverkusen bate Dortmund e embola briga no Alemão

O Bayer Leverkusen venceu neste sábado (8) o Borussia Dortmund por 4 a 3, em jogo eletrizante pela 21ª rodada do Campeonato Alemão, que teve como fato incomum a ausência de gols do atacante norueguês Erling Haaland, do time aurinegro.

Na BayArena, os anfitriões abriram o placar aos 20 do primeiro tempo, graças ao atacante Kevin Volland. Apenas dois minutos depois, o zagueiro Mats Hummels igualou, e aos 33, o volante Emre Can alcançou a virada, em belo chute da entrada da área.

Pouco antes do intervalo, no entanto, Volland voltou a balançar a rede e deixar tudo igual.

Na etapa complementar, aos 20, o lateral-esquerdo Raphael Guerreiro marcou o terceiro do Dortmund. O Leverkusen, no entanto, mostrou força, empatou de novo aos 36, com o atacante jamaicano Leon Bailey, e virou no minuto seguinte, com o volante Lars Bender.

Haaland, que marcou oito gols nos quatro primeiros jogos pela equipe amarela e negra, ficou 90 minutos em campo, mas passou em branco neste sábado.

O único brasileiro relacionado para o jogo de hoje foi o lateral-esquerdo Wendell, no Leverkusen – o atacante Paulinho segue na seleção brasileira disputando o Pré-Olímpico -, que não saiu do banco de reservas.

Com a vitória de hoje, o time rubro-negro chegou aos 37 pontos, se manteve no quinto lugar, mas está provisoriamente mais perto da zona de classificação para a Liga dos Campeões. O Dortmund, por sua vez, é o terceiro neste momento, com dois pontos a mais.

