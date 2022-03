Em jogo dramático, Portugal vence a Turquia e segue vivo na repescagem para a Copa do Mundo

Seleção portuguesa abriu 2 a 0 e quase levou o empate no segundo tempo

Reprodução/ Twitter seleção portuguesa

Portugal e Turquia se enfrentaram nesta quinta-feira, 24, em busca de uma vaga para a próxima fase da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, e os companheiros de CR7 avançaram pelo placar de 3 a 1. O jogo no estádio do Dragão foi dramático, com direito a domínio português no primeiro tempo, reação da Turquia e pênalti perdido no segundo tempo. Quem saiu na frente foi Portugal com gol de Otávio aos 15 minutos. Os portugueses foram para cima e tiveram várias chances de ampliar, mas apenas aos 42 minutos Diogo Jota deixou o dele e ampliou. A partida parecia tranquila e a classificação garantida, mas no segundo tempo os turcos reagiram. Aos 20, Burak Yilmaz fez um belo gol para diminuir o marcador. A seleção foi pra cima e aos 40, o árbitro marcou pênalti para a Turquia depois de toque de mão na grande área. Yilmaz foi para a cobrança e isolou, perdendo a chance de empatar o jogo e levar para a prorrogação. Nos acréscimos, Matheus Nunes fez o terceiro. O resultado deixa Portugal mais próximo da vaga para a Copa, mas na próxima terça-feira ainda enfrenta a Macedônia do Norte.