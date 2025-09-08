Em jogo épico, Itália marca nos acréscimos e vence Israel por 5 a 4

Com o resultado, a Itália chegou a 9 pontos em quatro partidas, assumindo a vice-liderança do grupo, atrás apenas da Noruega, que soma 12; Israel também tem 9 pontos, mas com cinco jogos disputados

Photo by Attila KISBENEDEK / AFP Jogadores da Itália comemoram após vencer a partida de futebol do grupo I da zona europeia das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 entre Israel e Itália em 8 de setembro de 2025 em Debrecen, Hungria



Itália e Israel protagonizaram uma das partidas mais emocionantes das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em um jogo épico, de 9 gols, os italianos venceram os israelenses por 5 a 4, nesta segunda-feira (8), no Nagyerdei Stadion, em Debrecen, na Hungria. O duelo válido pelo Grupo I foi marcado por gols contra, viradas e muita tensão até os acréscimos. O primeiro tempo já dava sinais do que viria pela frente, com chances para os dois lados e um ritmo intenso. Moise Kean brilhou e marcou dois gols para a Azzurra, enquanto Matteo Politano e Giacomo Raspadori também balançaram as redes. Mas os italianos sofreram com a própria defesa: Manuel Locatelli e Alessandro Bastoni acabaram fazendo gols contra, que mantiveram Israel vivo na partida.

Na reta final, Israel buscou o empate em 4 a 4 e parecia encaminhar um resultado surpreendente. No entanto, nos acréscimos, o meio-campista Sandro Tonali decidiu. Em um chute que parecia cruzamento, a bola tomou o rumo do gol e morreu no fundo da rede, garantindo a vitória heroica da Itália. Com o resultado, a Itália chegou a 9 pontos em quatro partidas, assumindo a vice-liderança do grupo, atrás apenas da Noruega, que soma 12. Israel também tem 9 pontos, mas com cinco jogos disputados.