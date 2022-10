Em live com Bolsonaro, Neymar revela motivo de demonstrar apoio ao presidente nas eleições

Camisa 10 da seleção esteve em super live com o presidente neste sábado, 22, e projetou Copa do Mundo

Reprodução/ Twitter Neymar participou de super live da liberdade com o presidente Bolsonaro neste sábado, 22, direto da França



Maior nome do futebol brasileiro no mundo atualmente, Neymar tem dividido opiniões nas últimas semanas depois de tornar público o seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa da reeleição ao governo com o candidato Luis Inácio Lula da Silva (PT). O camisa 10 da seleção sempre foi discreto com seus posicionamentos e, em live com o presidente neste sábado, 22, ele revelou o motivo que o fez ‘entrar’ nessa disputa das eleições 2022. “O que me motivou a expor a minha opinião são os valores que o presidente carrega, que são bem parecidos comigo, com a minha família, com o que a gente preza: família, nosso povo, nossas crianças. Isso me fez me posicionar, porque eu vi que precisava dessa força. Isso ajudaria muita gente. Desde já, convoco a todos: se posicione, porque você tem liberdade para expressar seus sentimentos e valores”, disse o jogador. Neymar foi um dos convidados da superlive de Bolsonaro, que durará 22 horas. Ele também agradeceu pelo convite e projetou a Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 20 de novembro. “Estou muito feliz de participar dessa live, de enfrentar, de não ter medo de lutar, como nosso presidente faz. Estou aqui à disposição, apoiando nosso presidente, porque a gente sabe o que é melhor para o nosso Brasil. E puxando o link pra Copa do Mundo, a Copa tá pertinho, seria tudo maravilhoso: Bolsonaro reeleito, Brasil campeão e todo mundo feliz (risos)”, acrescentou.