Em má fase, Vinicius Júnior é exaltado por jornal espanhol: ‘Excepcional’

O atacante Vinícius Júnior não vive grande fase no Real Madrid e vem ficando no banco de reservas na maioria dos jogos da temporada. O jornal “Marca”, no entanto, afirmou, nesta sexta-feira (24), que os torcedores do time merengue precisam ter mais calma com o brasileiro, de apenas 19 anos de idade.

O diário lembra que Vinicius demonstrou muita personalidade e excelente futebol quando começou sua trajetória no Real. Depois da lesão no tornozelo e a troca de treinadores, entretanto, o ex-Flamengo passou a ter menos confiança e conviver com críticas de parte da torcida, que exige mais gols do jovem.

No texto, o veículo madrileno afirma que Vinicius não precisa “aprender a marcar”, mas, sim, recordar como balança as redes. Para justificar a sua narrativa, a publicação apesenta números do jogador na base do Flamengo e nas categorias inferiores da seleção brasileira.

Por fim, o “Marca” diz que Vinicius é “excepcional” quando o assunto é driblar o adversário.

“Vinicius continua tendo um enorme potencial que as estatísticas não conseguem detectar. É tão devastadora sua capacidade de driblar rivais, começando do lado esquerdo na diagonal em direção ao gol, que alguns não o valorizam muito. Eles não sabem reconhecer o caráter de excepcionalidade que tem o fato de desmontar as defesas no um contra um contra um. E acontece que é exatamente esse desequilíbrio de forma repetida que faz de Vinícius uma joia”, analisa.

“Com sua explosividade, seu poder e sua habilidade na corrida, Vinicius é um tormento para as defesas rivais, um gerador de perigo permanente. No Real Madrid, a convicção sobre seu potencial é absoluta, e a única causa de preocupação é a possibilidade de que sua progressão pare se não tiver minutos suficientes. Superado sua primeira crise de confiança, Vinícius se prepara para um novo começo”, finaliza.

No Real, o atacante contabiliza 50 jogos, com 5 gols e 13 assistências desde que desembarcou na Espanha. Nesta temporada, por outro lado, os números são mais tímidos: 19 partidas, 2 bolas na rede e 1 passe para gol.

Vinicius poderá ter novas oportunidades no próximo domingo (26), quando o Real Madrid visita o Real Valladolid, fora de casa, em embate válido pelo Campeonato Espanhol.