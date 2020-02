Em meio à crise, Abidal confirma interesse do Barcelona por Neymar: ‘Vamos tentar trabalhar para isso’

EFE/Julien De Rosa Neymar



O nome de Neymar ainda é pauta no Barcelona. Em meio à crise interna vivida com Messi, Éric Abidal, dirigente do clube catação, concedeu entrevista ao jornal Mundo Deportivo e parece ter dado um sinal ao craque argentino.

Não é segredo para ninguém que Messi deseja que Neymar volte a atuar ao seu lado. Na última janela de transferências, o argentino chegou a sinalizar por diversas vezes apoio a vontade do brasileiro de voltar. Agora foi a vez de Abidal também citar o camisa 10 do PSG e da seleção brasileira.

“Depende do planejamento, passaportes, muitas coisas. Eu sempre digo que o importante para mim é o aspecto esportivo, tentando ter uma equipe mais forte para alcançar nossos objetivos como clube e, a partir daí, veremos. Mas ter jogadores talentosos como Lautaro, Neymar ou outros sempre seria bom para o clube”, afirmou.

O dirigente do Barcelona foi além. Abidal citou a cláusula de R$ 708 milhões que facilita a saída de Neymar do PSG.

“Não, nunca vejo isso impossível. Vamos tentar trabalhar para isso. E se nós pudermos, espero que sim […] Facilita sim, porque agora temos um preço. Mas esse preço será o mesmo para todos os clubes, não apenas para o Barça. Eu sempre digo que a decisão é do jogador”, finalizou.