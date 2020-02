Em Paris, Neymar admite que está com saudades do Carnaval

Reprodução/Instagram Neymar durante o Carnaval de 2019



Neymar deverá perder o feriado de Carnaval após cinco anos. Disponível para o duelo do Paris Saint-Germain contra o Bordeaux, no próximo domingo (23), o atacante, provavelmente, permanecerá em solo francês e se ausentará das tradicionais celebrações brasileiras. Na última quinta-feira (20), através de sua conta no Instagram, o jogador revelou que está com saudades.

Em uma espécie de “tbt”, nos stories da rede social, Neymar publicou uma foto de 2019, no camarote do Carnaval carioca. Na ocasião, o craque causou polêmica após “descer até o chão” enquanto estava se recuperando de uma lesão no quinto metatarso do pé direito.

Seja por suspensão ou contusão, Neymar perdeu os jogos por Barcelona e Paris Saint-Germain nos últimos cinco feriados de Carnaval – desde 2015. O atleta também costuma perder partidas na data do aniversário da sua irmã Rafaella, que acontece no dia 11 de março.

Neymar perdeu quatro confrontos seguidos pelo PSG, mas retornou na última terça-feira (18), quando esteve em campo na derrota para o Borussia Dortmund, em duelo válido pelas oitavas de final da Champions League.