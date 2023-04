Em primeiro jogo sem Conte, Tottenham empata com o Everton; Lucas Moura é expulso

Brasileiro voltou ao time e ficou em campo apenas seis minutos; os Spurs seguem com técnico interino

PETER POWELL / AFP Lucas Moura passou apenas seis minutos em campo e foi expulso por falta dura



Uma semana depois de anunciar a saída de Antonio Conte do comando da equipe, o Tottenham entrou em campo nesta segunda-feira, 3, para enfrentar o Everton pela 29ª rodada do Campeonato Inglês e empatou por 1 a 1. O técnico interino Stellini esteve à beira do campo e viu o adversário ficar com um a menos aos 13 minutos do segundo tempo, quando Doucouré foi expulso. Dez minutos depois, Harry Kane abriu o placar para os Spurs, de pênalti. O brasileiro Lucas Moura voltou a entrar em campo depois de algumas partidas fora. Ele já tinha até atuado pelo sub-21 porque estava fora dos planos de Conte. Lucas entrou aos 37 minutos e foi expulso aos 43 após entrada dura em Keane. O mesmo jogador que, dois minutos depois, empatou o jogo para o Everton. O Tottenham é o 4º na tabela, enquanto o Everton é 15º. Na próxima rodada, dia 8 de abril, os Spurs enfrentam o Brighton.