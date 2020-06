Embalado, Napoli vence o Verona por 2 x 0 no Campeonato Italiano

EFE/EPA/EMANUELE PENNACCHIO Napoli é o sexto colocado do Campeonato Italiano



Campeã da Copa Itália há uma semana, o Napoli manteve o embalo no Campeonato Italiano nesta terça-feira, e venceu o Verona por 2 a 0 como visitante. Já o Cagliari, que não vencia há sete meses, conseguiu bater o Spal por 1 a 0 no estádio Paolo Mazza.

No confronto entre Napoli e Verona, Miliz abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, e Lozano confirmou a vitória aos 45 da segunda etapa, seis minutos após substituir Politano.

Essa foi a quarta vitória seguida da equipe desde a paralisação do torneio. O time continua na sexta posição, com 42 pontos, a nove do Atalanta, que ocupa o quarto lugar e fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões. O Verona é o oitavo, com 38.

No Paolo Mazza, o Cagliari encerrou o seu jejum que vinha desde 2 de zembro. A equipe do brasileiro João Pedro venceu a Spal por 1 a 0 graças a um gol de Giovanni Simeone, já nos acréscimos do segundo tempo.

A Spal segue na vice-lanterna, a sete pontos do Genoa, último concorrente fora da zona do rebaixamento. Já os visitantes subiram para a 10ª posição, com 35 pontos.

* Com EFE