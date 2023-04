Emerson Royal desmente pai sobre vontade de sair do Tottenham para jogar no Real Madrid; confira

Lateral negou que pretende deixar os Spurs para jogar num time que ‘dispute títulos’

GLYN KIRK / AFP Emerson Royal, do Tottenham, encarando a marcação de jogador do Arsenal



O lateral direito Emerson Royal, do Tottenham e da seleção brasileira, protagonizou uma polêmica nos últimos dias. Em entrevista ao “Charla Podcast”, o pai e empresário do jogador, Emerson Zulu, afirmou que o filho pretende deixar os Spurs e jogar num time que “dispute títulos”, como o Real Madrid. “Existe uma grande possibilidade de Emerson sair do Tottenham. Queremos isso, acreditamos que é hora de ele dar um salto maior e ir para um time que luta por títulos. Um gigante. Acho que ele se encaixa no Real Madrid”, declarou na última sexta-feira. O atleta, entretanto, desmentiu a versão e afirmou que não pensa em deixar o time inglês. “Embora ele tenha direito à sua própria opinião, nunca conversei com ele sobre isso e sempre deixei claro que estou feliz no Tottenham. Como atleta profissional, tenho orgulho de representar a equipe que acreditou em mim e me deu a oportunidade de mostrar minhas habilidades”, disse. Contratado junto ao Barcelona em agosto de 2021, o ala está vinculado ao Tottenham até junho de 2026. Formado nas categorias de base de São Paulo e Ponte Preta, o atleta também soma passagens pelo Real Bétis.