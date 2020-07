Empates de Juventus e Lazio fazem Atalanta sonhar com título do Italiano

Equipe chegou ao 2º lugar na classificação, sete pontos atrás do time de Turim

EFE/EPA/ELISABETTA BARACCHI Com atuação apagada, Cristiano Ronaldo não conseguiu evitar o empate da Juve



Nesta quarta-feira, a Juventus e a Lazio apenas empataram na 33ª rodada do Campeonato Italiano, e somando apenas um ponto cada um, abriram espaço para o Atalanta brigar pelo título. Contra o Sassuolo, o time de Cristiano Ronaldo ficou no 3 a 3. Já em Udine, contra a Udinese, a Lazio não saiu o 0 a 0.

O Atalanta, que superou a Lazio em pontos, foi o grande vencedor da rodada. O time soma 70 pontos, apenas sete a menos que a Juventus, que tem 77, e sonha com o título a cinco rodadas do fim da competição.

Fora de Casa, o time de Turim abriu 2 a 0 contra o Sassuolo em apenas 12 minutos com DAnilo e Higuaín. Com a vantagem, os comandados de Maurizio Sarri se tranquilizaram antes da hora. O Sassuolo aproveitou a queda de ritmo para atacar, e marcou o seu primeiro gol ainda na etapa inicial.

Djuricic surgiu rápido no meio da zaga da Juve, e bateu com estilo na bola para abrir o placar para os anfitriões. O susto não acordou o adversário, que tinha apenas Cristiano Ronaldo com presença no ataque. Mesmo sem muita inspiração, o português conseguiu criar e perder ao menos três boas oportunidades.

O Sassuolo não se intimidou, e conseguiu a virada em três minutos. Em uma cobrança de uma falta sensacional, com Berardi, o time empatou. Aos nove, Caputo finalizou quase em cima da linha.

Aos 19, a Juventus teve uma chance de conseguir o empate. Alex Sandro aproveitou a falha da zaga adversária para cabecear firme, após cobrança de escanteio pela direita.

* Com Estadão Conteúdo