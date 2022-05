Empresário de Lewandowski reafirma desejo de atacante deixar a Alemanha: ‘O Bayern de Munique é passado’

Segundo a imprensa europeia, o Barcelona teria feito uma oferta de 32 milhões de euros (R$ 164 milhões) pelo polonês

Reprodução/ Twitter

A história de Robert Lewandoski no Bayern de Munique parece estar muito perto do fim. No último domingo, o empresário do atacante, Pini Zahavi, reafirmou o desejo do polonês deixar a Alemanha na atual janela de transferências. “Para Lewandowski, as coisas estão muito claras: ele quer deixar o Bayern neste verão”, disse o agente ao jornal “Bild”. “É claro que eles podem manter Robert por mais um ano. Para ser justo, ele tem contrato até 2023, mas eu não o recomendaria. Para Robert Lewandowski, o Bayern é passado“, continuou.

Segundo a imprensa europeia, o Barcelona teria feito uma oferta de 32 milhões de euros (R$ 164 milhões) por Lewandowski. O centroavante, entretanto, ainda tem um ano de contrato com o Bayern, mas a sua vontade de deixar a Alemanha pode ser um fator. “No ano passado, perguntei à diretoria do Bayern o que pensavam sobre uma extensão de contrato. A resposta foi um silêncio”, declarou o empresário, dizendo que o atleta foi desrespeitado. “Ainda não houve uma nova proposta do clube, mas ele quer realizar seus sonhos após oito anos em Munique”, finalizou Zahavi, em possível referência ao Barça.

Já Oliver Khan, presidente-executivo e ídolo do Bayern, e o diretor esportivo Hasan Salihamidzic, afirmaram publicamente que não deixarão Lewandowski sair antes de junho de 2023, quando seu atual vínculo contratual chegará ao fim. Salihamidzic criticou a postura de seu agente, em entrevista ao canal “Sport 1”. “(Lewandowski) tem um conselheiro que colocou coisas em sua cabeça o ano todo”. Vencedor dos últimos dois troféus do “The Best”, prêmio entregue pela Fifa ao melhor do mundo da temporada, o polonês chegou ao Gigante da Baviera em 2014 e conquistou oito taças do Campeonato Alemão, uma da Liga dos Campeões e outra do Mundial de Clubes.