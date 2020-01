Empresário de Thiago Silva pressiona o PSG e revela sondagem de clubes brasileiros

Reprodução/Facebook Thiago Silva



A história de Thiago Silva pode estar com os dias contados no PSG. O “Monstro” só tem contrato com o clube francês até o fim da temporada e ainda não foi procurado pela direção parisiense para discutir uma eventual renovação. Essa falta de contato fez com que o agente do jogador, Paulo Tonietto, reclamasse durante entrevista à France Football.

“PSG ainda não falou com o Thiago. Ele quer ficar, mas existem limites. Se o PSG não mostrar interesse, tomaremos uma decisão. Não podemos esperar para sempre”, disse o empresário.

“Leonardo é um amigo, mas eu não vou implorar por um prazo. Muitos clubes brasileiros e europeus fizeram sondagens, mas estamos esperando para falar primeiro com o PSG, que é onde o Thiago quer continuar”, continuou.

Thiago Silva chegou ao PSG em 2012, após uma passagem de três anos pelo Milan. No clube francês, o zagueiro se consagrou como um dos melhores da posição no mundo e carrega a tarja de capitão da equipe.