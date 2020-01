Eriksen acerta saída do Tottenham para a Inter de Milão, diz jornal

Divulgação/Premier League Christian Eriksen



O meia Christian Eriksen acertou a saída do Tottenham para a Inter de Milão. Segundo informações da Gazzetta dello Sport, resta apenas a assinatura do contrato para oficializar a transação.

A Gazzetta dello Sport afirma que o anúncio oficial será feito na próxima segunda-feira (27). O valor especulado pela imprensa italiana que será gasto pela Inter de Milão é de 20 milhões de euros (R$ 92,29 milhões).

Eriksen tem contrato com o Tottenham apenas até o fim da temporada e já vinha sendo especulado fora do clube inglês desde a janela de transferências passada. Antes do início da temporada 2019/2020, o dinamarquês teve seu nome especulado no Real Madrid.

O dinamarquês está nos Spurs desde 2013, quando foi comprado junto ao Ajax (HOL) por 13,5 milhões de euros. Em 304 partidas pelo Tottenham, foram 69 gols.