Espanha ‘vinga’ o Brasil, vence a Croácia nos pênaltis e quebra jejum de 11 anos sem título

Fúria não dava uma volta olímpica desde a Eurocopa de 2012; decisão da Liga das Nações foi disputada em Roterdã, na Holanda

JOHN THYS/AFP Espanhós comemoram após vencer a Croácia nos pênaltis em Roterdã



A seleção espanhola fez neste domingo, 18, o que o Brasil não conseguiu na última Copa do Mundo e conquistou seu primeiro título desde a Eurocopa de 2012. Vice da Liga das Nações de 2020/21, a Fúria conquistou a atual edição do torneio (que compreende o biênio 2022/23) com a vitória sobre a Croácia nos pênaltis, por 5 a 4, após um empate sem gols no tempo normal que persistiu na prorrogação. O duelo entre espanhóis e croatas foi realizado no Feyenoord Stadium, em Roterdã, na Holanda. Decorridos 45 minutos de um primeiro tempo sem grandes emoções, o segundo foi mais movimentado e por pouco não terminou com vitória espanhola. Alba recebeu na esquerda e deu bom passe do lado esquerdo da área para Merino, que rolou para o meio. Livre, Ansu Fati matou com o pé direito e chutou de canhota, mas Perisic salvou em cima da linha. Também não houve gol na prorrogação, e a taça acabou decidida nos pênaltis. Vitoriosa em duas disputas no Mundial do Catar 2022, contra Japão e Brasil, a Croácia não teve sorte desta vez e viu Unai Simon parar Majer e Petkovic. Carvajal bateu o penal decisivo e tirou do craque croata Modric a chance de conquistar um título com a sua seleção. Aos 37 anos, ele não deverá jogar a Euro do ano que vem.