Espanhol: Barcelona enfrenta Kenedy e Deyverson em duelo contra sensação

Sérgio Ruiz/Estadão Conteúdo Lionel Messi é o capitão do Barcelona



Vice-líder do Campeonato Espanhol, com três pontos a menos que o Real Madrid, o Barcelona enfrentará neste sábado (15) uma das principais sensações desta edição de ‘La Liga’, o Getafe, equipe que conta com os atacantes brasileiros Kenedy e Deyverson e que ocupa a terceira posição.

A equipe da província de Madri venceu as últimas quatro partidas e soma 42 pontos, número menor apenas que do Real, com 52, e do Barça, que tem 49. O sonho é obter uma vaga que seria inédita para a Liga dos Campeões, algo que escapou nos últimos jogos na temporada passada.

De volta ao futebol europeu após dois anos e meio no Palmeiras, Deyverson disputou dois jogos pelo Getafe nesta temporada e ainda não balançou a rede. Já Kenedy vinha com moral, com dois gols em 16 partidas e titularidade absoluta, mas sofreu uma lesão no joelho em dezembro e só voltou no último dia 1º, quando esteve em campo por um minuto durante a vitória sobre o Athletic Bilbao no San Mamés.

Na busca pela primeira vitória do time no estádio Camp Nou em toda a história, o técnico José Bordalás não poderá contar com o meia Damián Suárez, machucado. No Barça, o desfalque é o zagueiro Clement Lenglet, suspenso.

Na defesa da liderança, o Real terá uma missão, em tese, mais fácil. Neste domingo, o time dirigido por Zinedine Zidane receberá o Celta de Vigo, que vinha de oito jogos consecutivos sem vencer pelo Espanhol até bater o Sevilla por 2 a 1 no último domingo. O resultado tirou Rafinha e companhia da zona de rebaixamento, levando-os à 17ª colocação, com 20 pontos, dois a mais que o Mallorca, penúltimo.

Na equipe de ‘Zizou’, há uma expectativa pelo possível retorno do meia Eden Hazard, afastado dos gramados há quase três meses por causa de uma contusão no tornozelo direito, sofrida em duelo com o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões.

A 24ª rodada será aberta nesta sexta-feira no estádio Mestalla, com o jogo entre Valencia e Atlético de Madrid, em um confronto direto por vagas nas competições europeias. O time anfitrião é sétimo colocado, com 37 pontos, dois a menos que os ‘Colchoneros’, que fecham o G4, em quarto lugar.

Programação da 24ª rodada do Campeonato Espanhol:.

Sexta-feira.

Valencia – Atlético de Madrid.

Sábado.

Mallorca – Alavés.

Barcelona – Getafe.

Villarreal – Levante.

Granada – Valladolid.

Domingo.

Sevilla – Espanyol.

Leganés – Betis.

Eibar – Real Sociedad.

Athletic Bilbao – Osasuna

Real Madrid – Celta de Vigo.