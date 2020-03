Espanyol confirma seis casos de coronavírus

Carlos Mira/Divulgação Seis pessoas estão infectadas no Espanyol



O Espanyol, lanterna do campeonato Espanhol, anunciou nesta terça que seis membros da equipe técnica tiveram resultados positivos no teste de coronavírus.

Em nota, o clube relatou que todos estão apresentando apenas sintomas leves, e seguirão em isolamento de acordo com as recomendações dos órgãos do país. Os nomes não foram divulgados.

COMUNICAT OFICIAL | Detectats 6 casos de COVID-19 al RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/jxtE8s75uc COMUNICADO OFICIAL | Detectados 6 casos de COVID-19 en el RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/C4wfhrMg64#Volem | #EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/bD3VA1mMav — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 17, 2020

O Valencia foi o primeiro clube da primeira divisão espanhola a confirmar a doença. No fim de semana, o clube afirmou que cinco pessoas, entre jogadores e comissão técnica, também infectados.

A Espanha é o segundo país da Europa mais castigado pelo vírus, com mais de 5,7 mil infectados, atrás apenas da Itália. Com mais de 1,5 mil novos casos em um dia, o governo espanhol impôs, a partir deste sábado, confinamento quase total para seus 46 milhões de cidadãos.