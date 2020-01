Especulado no Flamengo, Ben Arfa fecha com clube de Ronaldo Fenômeno

Reprodução O Real Valladolid, clube de Ronaldo Fenômeno, fechou com Ben Arfa



O Real Valladolid, clube que tem Ronaldo Fenômeno como sócio-majoritário, anunciou nesta terça-feira (28) a contratação do meia-atacante Ben Arfa. O francês de 32 anos assinou contrato até o final da temporada 2019/20 e tentará manter o time fora da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol.

Ben Arfa, que estava sem clube, chegou a ser especulado como possível reforço do Flamengo. De acordo com o jornal “L’Equipe”, em matéria publicada no último dia de 2019, o jogador foi cobiçado por Jorge Jesus, treinador do time rubro-negro.

Ben Arfa está sem jogar profissionalmente desde julho de 2019, quando rescindiu o seu contrato com o Rennes. Habilidoso, ele despontou no próprio Lyon como uma das grandes promessas do futebol mundial. O canhoto, entretanto, deixou a desejar e não emplacou em suas passagens por Olympique Marselha, Newcastle, Hull City, Nice e PSG.

Conforme informações do site “Transfermakt”, Ben Arfa contabiliza 73 gols e 59 assistências em 388 partidas oficiais por clubes. Já pela seleção francesa, ele soma 2 bolas na rede em 15 jogos.

No Valladolid, a missão de Ben Arfa será tentar deixar a agremiação na elite do futebol espanhol. Atualmente, o time é o 16º colocado da tabela, com 5 pontos à frente da primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.