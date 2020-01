Especulado no São Paulo, paraguaio Iturbe chega à Itália para reforçar o Genoa

Reprodução/Twitter Iturbe deverá reforçar o Genoa, da Itália



O atacante Juan Manuel Iturbe desembarcou em Milão, na última quinta-feira (30), para realizar exames médicos e assinar contrato com o Genoa, lanterna do Campeonato Italiano, segundo informações divulgas pela imprensa local. O paraguaio estava especulado no São Paulo por parte da mídia mexicana.

Nascido em Buenos Aires, mas naturalizado paraguaio, Iturbe chegou ao aeroporto de Milão carregando cinco malas, como visto em imagens publicadas na internet.

O jogador de 26 anos já rodou o mundo e volta à Itália após dois anos e meio. O atacante iniciou a carreira no Cerro Porteño e depois defendeu Porto e River Plate até aterrissar no país para jogar pelo Verona.

Ainda em território italiano, vestiu as camisas de Roma e Torino, além de ter passado pela Inglaterra, para atuar pelo Bounermouth, e pelo México, onde jogou por Tijuana e Pumas, ainda seu clube atual.

Na Argentina, Iturbe foi chamado de ‘novo Messi’ no começo da carreira, mas até agora não cumpriu as expectativas. Disputou duas edições do Campeonato Sul-Americano Sub-20 pela ‘Albiceleste’, em 2011 e 2013, e o Mundial da categoria em 2011. Entretanto, atuou pela seleção argentina principal apenas uma vez e se naturalizou paraguaio em 2016.

Sobre Iturbe, mais uma vez afirmo que não ouvi nada sobre. Gente bem forte no São Paulo diz que é apenas boato, especulação… No México e Paraguai, dão como certa a transferência dele ao SPFC. >>EU<< não nenhuma confirmação. Seguimos verificando. — Giovanni Chacon (@GiovanniChacon_) January 20, 2020

*Com informações da EFE