Especulados no Barcelona, Neymar elogia ex-companheiro Xavi: ‘Desejo toda a sorte do mundo’

Reprodução/Instagram Neymar homenageia Xavi por seus 700 jogos com o Barça



A demissão de Ernesto Valverde do Barcelona deve ser oficializada em poucas horas. Uma reunião nesta segunda-feira (13) já encaminhou a saída do técnico. A questão agora é escolher o futuro treinador do Barça. Xavi, ídolo e jogador com maior número de partidas com a camisa do clube catalão, foi sondado, mas já descartou assumir neste momento.

Depois do empate em 3 a 3 do PSG com o Monaco, no último domingo (12), Neymar, que jogou com Xavi no Barcelona, foi questionado sobre a possibilidade do craque assumir o comando técnico do clube catalão.

“Xavi, como jogador, é excepcional. E acredito que como treinador também está bem. Se for treinador do Barça, que sorte tem o Barça, porque o Xavi é uma grande pessoa. Tive o prazer de jogar com ele, ser seu companheiro e lhe desejo toda a sorte do mundo”, afirmou Neymar, que constantemente tem o nome envolvido em uma possível volta ao clube catalão.

Xavi é o atual treinador do Al Sadd, do Catar, e tem contrato até o meio de 2021. Seu clube disputa na próxima sexta-feira (17) a final da Copa do Catar, contra o Lekhwiya. O Al Sadd é terceiro colocado da Q-League, o campeonato nacional do Catar. O Lekhwiya é o atual líder.