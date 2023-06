Estrelas do rock, briguentos e com um amor em comum: entenda a ligação dos irmãos do Oasis com o Manchester City

Principais nomes do grupo que fez sucesso na década de 90, Liam e Noel Gallagher são torcedores fanáticos da equipe inglesa, que busca título inédito da Champions

CARL RECINE/POOL/AFP Torcedor do City, o cantor Noel Gallagher entra no estádio do Dragão, em Porto, palco da final da Champions de 2021, vencida pelo Chelsea



Neste sábado, 10, o Manchester City vive o dia mais importante de sua história, disputando a final da Champions League contra a tradicional Inter de Milão. O time de craques como De Bruyne, Haaland, Bernardo Silva, Ederson, Rodri e Grealish chega ao confronto como favorito, mas deverá encontrar dura resistência da Inter, que eliminou nas semifinais o maior rival, o Milan, e busca voltar ao topo da Europa depois de mais de dez anos. Caso o City consiga desbancar a equipe italiana, conquistará a primeira Champions de sua história, fazendo a alegria de milhões de fãs na Inglaterra e espalhados pelo mundo. Dentre eles, estão duas figuras ilustres: Liam e Noel Gallagher, astros da banda Oasis. Autores de hits como “Wonderwall” e “Don’t Look Back in Anger”, os dois irmãos já demonstraram seu amor pela equipe azul de Manchester em diversas oportunidades. A mais recente aconteceu no fim de maio, pouco depois que o Manchester City garantiu a vaga na decisão. Na ocasião, Liam afirmou no Instagram que, caso seu time vença o torneio, ele reunirá a banda novamente. “Eu ligo para o meu irmão e trago de volta a p**** da banda”, escreveu o desbocado roqueiro na rede social. A publicação foi apagada, mas prints seguem circulando entre os esperançosos fãs do conjunto inglês. O rockstar também respondeu a um fã que está “pronto para se reunir com a banda” caso comemore o maior título de sua vida.

Nascidos e criados no subúrbio de Manchester, Liam e Noel começaram a acompanhar futebol desde a infância, entre as décadas de 1960 e 1970. Neste período, o clube chegou a viver alguns bons momentos, como a conquista da Recopa Europeia de 1969-70, o Campeonato Inglês 1967-68, a Copa da Inglaterra 1968-69 e duas Copas da Liga Inglesa, em 1969-70 e 1975-76. Nas décadas seguintes, eles acompanharam campanhas abaixo do esperado, enquanto o maior rival, o Manchester United, conquistava protagonismo nacional e internacional. Em 1991, Liam e Noel formaram o Oasis, que anos depois se consagrou como uma das grandes bandas do rock mundial. O primeiro álbum do grupo, “Definitely Maybe”, trouxe em sua capa uma fotografia de Rodney Marsh, atacante do clube na década de 70. Ao mesmo tempo em que a banda alcançava reconhecimento mundial, o City sofria com campanhas ruins na Inglaterra. Mesmo assim, ganhava fama mundial por causa dos irmãos Gallagher, com camisas do time sendo vistas em concertos ao redor do mundo. Samuel Rosa, vocalista do Skank, foi um que adquiriu uma peça dos Citinzes e até se apresentou com ela. Hoje ele é fã declarado do clube, azul como seu Cruzeiro.

Noel chegou a ser convidado para participar de um conselho interno no clube, com a possibilidade de investir na equipe. Entretanto, os valores foram considerados altos demais para o roqueiro. Nos anos 2000, a banda perdeu o impacto que havia conquistado no século anterior, mas seguiu fazendo turnês de sucesso. Em 2009, um ano depois de o Manchester City ser comprado pelo bilionário Mansour bin Zayed Nahyan — tornando-se um dos times mais ricos do mundo —, a última das várias brigas públicas entre Noel e Liam, antes de um show, causou um rompimento que perdura até hoje. O Oasis chegou ao fim justamente na mesma época em que grandes estrelas do futebol chegavam ao City e davam início à fase vencedora da equipe. Carlos Tévez, Yaya Toure, Jerôme Boateng, David Silva, Sergio Aguero e o técnico Roberto Mancini foram alguns dos nomes que reforçaram a agremiação e levaram o time ao título inglês da temporada 2011-12. Com a banda desfeita, a única coisa em comum entre irmãos — além, é claro, dos pais — é o amor pelo time, embora eles não sejam vistos juntos no Itihad Stadium.

Ao longo da última década, o City se tornou uma equipe de primeiro escalão, com diversos títulos nacionais conquistados e uma final de Champions na temporada 2020/21. Simultaneamente, os fãs do Oasis continuaram campanhas pedindo o retorno da banda. Até o atacante Haaland, um dos grandes jogadores do atual esquadrão azul, se propôs a mediar um acordo. Segundo as publicações de Liam, parece mais próximo do que nunca. Depende “apenas” do desempenho da equipe comandada por Pep Guardiola em Istambul.