Estudo: Mbappé é o jogador mais caro do mundo; Neymar fica atrás de seis brasileiros

Yoan Valat/EFE Mbappé é o jogador mais caro do planeta



O CIES (Centro Internacional do Estudo do Esporte) atualizou, nesta segunda-feira (8), o seu estudo bianual sobre os futebolistas mais caros do mundo. Kylian Mbappé, astro do Paris Saint-Germain, segue como o mais bem avaliado. Já Neymar, companheiro do francês e camisa 10 da seleção brasileira, novamente caiu no ranking e passou a ficar atrás de seis compatriotas.

Mesmo com a pandemia de Covid-19, Mbappé tem o valo de mercado estipulado em 259,2 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão, na cotação atual), sendo perseguido por quatro ingleses. Raheem Sterling (Manchester City), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Alexander-Arnold (Liverpool) e Marcus Rashford (Manchester United) completam o top-5.

Em relação aos atletas nascidos no Brasil, o atacante Roberto Firmino é o melhor ranqueado, na 11ª posição dos mais caros. Gabriel Jesus (13º), Richarlison (26º), Marquinhos (32º), Ederson (33º), Alisson (34º) e Neymar (37º), Rodrygo (38º) são outros brasileiros da lista.

Neymar sofreu uma desvalorização de 17,7 milhões de euros em relação ao estudo lançado em janeiro. Por isso, ele perdeu 18 colocações no ranking. Ele, no entanto, não é o único astro do futebol a cair no quesito avaliação de mercado.

Lionel Messi, o atual melhor do mundo da Fifa, era oitavo futebolista mais caro do planeta. Depois de desvalorizar 24,4 milhões de euros, o argentino passou a ser o 21º colocado. Cristiano Ronaldo, seu eterno rival, caiu da 41ª para a 70ª posição, sendo avaliado em 62,8 milhões de euros.

Para chegar às avaliações finais, o estudo do CIES leva em consideração fatores como idade, contrato, posição, minutos jogados, gols, status nas respectivas seleções e resultados do time. A análise é feita apenas entre jogadores das cinco maiores ligas da Europa (Inglaterra, Alemanha, Itália e França).

Confira a lista em milhões de euros

1- Kylian Mbappé (PSG) – 259,2

2- Raheem Sterling (Manchester City) – 194,7

3- Jadon Sancho (Borussia Dortmund) – 179,1

4- Trent Alexander-Arnold (Liverpool) – 171,1

5- Marcus Rashford (Manchester United) – 152,3

6- Mohammed Salah (Liverpool) – 144.9

7- Sadio Mané (Liverpool) – 139,2

8- Antoine Griezmann (Barcelona) – 136,4

9- Alphonso Davies (Bayern de Munique) – 133,5

10- Harry Kane (Tottenham) – 118,7

11- Roberto Firmino (Liverpool) – 118,5

13- Gabriel Jesus (Manchester City) – 113,1

22- Lionel Messi (Barcelona) – 100,1

26- Richarlison (Everton) – 97,6

32- Marquinhos (PSG) – 89.2

33- Ederson (Manchester City) – 86,8

34- Alisson (Liverpool) – 84,2

37- Neymar (PSG) – 82,7

38- Rodrygo (Real Madrid) – 81,4

70- Cristiano Ronaldo (Juventus) – 62,8

