Everton recusa proposta do Barcelona de R$ 464 milhões por Richarlison, diz TV

Divulgação PL Richarlison celebra gol com a camisa do Everton



O Everton, da Inglaterra, rejeitou uma oferta de 100 milhões de euros (cerca de R$ 464 milhões) do Barcelona pelo atacante Richarlison. De acordo com a emissora “Sky Sports”, nesta quarta-feira (19), o clube inglês recusou a proposta imediatamente.

Richarlison, de 22 anos, é alvo de longa data de Eric Abidal, ex-jogador do Barça e atual diretor esportivo do clube catalão. O mandatário teria, inclusive, tentado a contratação do brasileiro no ano passado, mas também recebeu uma resposta negativa na época.

Segundo informações da TV, Abidal vê Richarlison, que renovou contrato com o Everton recentemente, com características parecidas com as de Luís Suárez, astro do Barça que está machucado.

O atacante revelado pelo América-MG chegaria, inclusive, para entrar na vaga de Luís Suárez, centroavante que vai ficar quatro meses fora e perderá as oitavas de final da Champions League.

Richarlison, principal jogador do time britânico, contabiliza 10 gols e 4 assistências em 27 partidas realizadas com o Everton nesta temporada.

Convocado por Tite desde 2018, o atacante com passagem pelo Fluminense fez parte do grupo campeão da Copa América, na metade do ano passado, no Brasil.