Ex-Botafogo e Palmeiras fala em encerrar a carreira no Barcelona e exalta Busquets

Matheus Fernandes estava emprestado ao Real Valladolid, clube que tem Ronaldo Fenômeno como sócio-majoritário

Matheus Fernandes estava emprestado ao Real Valladolid



O volante Matheus Fernandes, ex-Botafogo e Palmeiras, que reforçará o elenco do Barcelona na próxima temporada, garantiu já ter traçado objetivos no clube catalão, após uma temporada cedido ao Valladolid. “Quero ganhar títulos importantes. Meu sonho sempre foi jogar no Barça, agora que tenho essa oportunidade, quero deixar a melhor impressão possível e, se possível, encerrar minha carreira aqui”, disse o jovem, de 22 anos, ao canal de televisão do clube.

Atualmente, enquanto o time disputa a reta final da Liga dos Campeões, o brasileiro já começou a se preparar para a próxima temporada, em grupo que conta com Rafinha Alcântara, que estava no Celta de Vigo, e o atacante português Francisco Trincão, contratado junto ao Sporting.

Na conversa com a equipe da “Barça TV+”, Matheus Fernandes se definiu como um jogador rápido, com bom desarme e revelou ter se inspirado no volante espanhol Sergio Busquets para evoluir na carreira. Além disso, admitiu que aguarda com ansiedade encontrar os ídolos do elenco ‘blaugrana’ no vestiário. “A sensação de estar ao lado de Messi, ao lado de Busquets, para mim sempre foi um sonho que estou podendo realizar. Quero estar ao lado deles”, disse o ex-Botafogo e Palmeiras.

*Com EFE