Ex-Corinthians pode ser envolvido em negociação entre Juventus e Barcelona

Reprodução/Instagram/Matheus Pereira Matheus Pereira, ex-Corinthians, pode parar no Barcelona



O diretor esportivo da Juventus, Fabio Paratici, afirmou no último domingo (19) que trabalha para trocar o meia Matheus Pereira, ex-Corinthians e atualmente emprestado ao Dijon, da França, com o Barcelona.

“Estamos conversando com o Barcelona sobre dois garotos. Passamos alguns anos com o Matheus Pereira, um bom jogador, técnico, mas ele precisa de um determinado tipo de jogo para atuar no seu melhor nível”, afirmou o dirigente à “Sky Sports”.

“Vimos um jogador deles que tem características de um típico atacante do futebol italiano e estamos avançando porque pensamos que pode ser uma coisa boa para os dois clubes”, completou Paratici.

O desejo da Juventus é trocar o brasileiro pelo espanhol Alejandro Marqués, de 20 anos, e mais de 1,90m de altura. Atualmente, ele joga pelo Barcelona B.

Já Matheus Pereira, de 21 anos, começou na base do Corinthians, foi vendido a Juventus em 2016. No entanto, acabou cedido ao Empoli para se adaptar ao futebol italiano. Na volta à ‘Velha Senhora’, o brasileiro só fez três jogos e acabou cedido ao Dijón.

Paratici também comentou o interesse da Juventus em trocar Federico Bernardeschi por Ivan Ratikic. “Isso foi uma notícia que saiu na janela, mas não houve interesse concreto nem nosso nem deles”, explicou o diretor.

*Com informações da EFE