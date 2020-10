Ex-goleiro da seleção francesa morre aos 58 anos

Ele foi encontrado próximo do próprio carro, nos arredores do centro de treinamento da base do Montpellier

Reprodução Ex-goleiro da seleção italiana, Bruno Martini morreu aos 58 anos



O ex-goleiro Bruno Martini, titular da seleção francesa na Eurocopa de 1992, morreu nesta terça-feira, oito dia depois de sofrer uma parada cardíaca, conforme informou o Montpellier, clube que defendeu como jogador e era funcionário. No último dia 12, Martini foi hospitalizado após ter sofrido uma parada cardiorrespiratória. Segundo o jornal “Métropolitain”, foi encontrado próximo do próprio carro, nos arredores do centro de treinamento da base do Montpellier, clube que ele era diretor.

O ex-goleiro recebeu primeiros socorros no local, onde precisou ser reanimado. Em seguida, ele foi encaminhado para um hospital da região, onde apresenta quadro considerado grave. Hoje, o Montpellier divulgou a notícia da morte e homenageou o ídolo do clube: “Um dos maiores goleiros da história do futebol francês”. Martini, que também defendeu Auxerre e Nancy nos tempos de jogador, atuou 31 vezes pela seleção francesa, inclusive, na Eurocopa de 1992, vencida pela Dinamarca, em que foi titular. Depois disso, foi treinador de goleiros dos ‘Bleus’, inclusive, na campanha do vice na Copa do Mundo de 2006.

*Com informações da Agência EFE