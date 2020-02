Ex-promessa corintiana, Lulinha assina com o Jubilo Iwata, do Japão

Divulgação/Jubilo Iwata

Lulinha, ex-promessa da base do Corinthians, que estava no Pafos, do Chifre, foi anunciado como novo reforço do Jubilo Iwata, do Japão, time rebaixado para a segunda divisão do país na última temporada.

O brasileiro comemorou a chegada ao novo clube e prometeu estar motivado pela nova oportunidade.

“Estou muito feliz com essa oportunidade de defender as cores do Jubilo Iwata, que é um dos grandes clubes do futebol japonês. Vou trabalhar muito durante essa temporada para fazer a minha história no país e no Jubilo. É uma oportunidade muito boa que terei de retornar ao futebol asiático. Estou muito motivado”, afirmou.

Rebaixado na última temporada, Lulinha prometeu lutar com todas as forças para fazer o Jubilo voltar a primeira divisão do Japão.

“Vamos lutar muito para que o Jubilo possa retornar à primeira divisão do futebol japonês ainda nesta temporada. Não faltará entrega e dedicação de todos para que isso seja possível. Pelo elenco que vem sendo formado, isso é possível e temos que acreditar”, disse.

O jogador de 29 anos fez toda sua formação no Corinthians e era apontado como uma das principais promessas do time. Depois de cinco anos no profissional e sem conseguir estourar, o meia foi emprestado seguidas vezes ao Estoril, Olhanense e Bahia. Também passou por Ceará, Criciúma, RB Brasil, Botafogo e Mogi Mirim.

Desde 2016, Lulinha atua fora do Brasil. Foram passagens pelo Pohang Steelers, Al Sharjah, Pafos e agora Jubilo Iwata.